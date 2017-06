Microsoft patcht XP und Vista wieder

Microsoft supportet XP und Vista nicht mehr, aber liefert unverhofft und freiwillig einen weiteren Security-Update für beide. Dies erläutert das Unternehmen in einem Blog-Post Redmond weiss, dass man mit dem Patch viele verblüfft und liefert eine Begründung mit: "Bei der Überprüfung der Updates für diesen Monat wurden einige Schwachstellen identifiziert, die ein erhöhtes Risiko für Cyber-Angriffe von Regierungsorganisationen oder Nachahmerorganisationen darstellen."WannaCry macht's also möglich.Die Juni-Patches gelten natürlichnicht bloss XP und Vista, sondern sind ein "Bonus" zum normalen Juni-Patch-Tuesday für Windows 10 und Windows 8.1 und weitere Produkte.Technische Details gibt es in einem weiteren Microsoft-Blogspot. Details betreffend Windows XP, Windows Vista, Windows 8, und Windows Server 2003 finden sich in einem dritten Blogpost.Trotz Update bleiben aber Windows XP und Vista aus Microsoft-Sicht unsicher. Mit den Juni-Patches würden nämlich nur die gefährlichsten Probleme gelöst. (mag)