Amazon ist an Slack interessiert

Slack, die Firma hinter dem gleichnamigen Collaboration Tool, habe das Interesse mehrerer Technologiefirmen geweckt und könnte übernommen werden. Darunter befinde sich auch Amazon.com, schreibt 'Bloomberg' mit Berufung auf Insider. Weder Slack noch Amazon wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur zu den Berichten äussern.Bei einer Übernahme könnte das Jungunternehmen aus San Francisco mit bis zu neun Milliarden US-Dollar bewertet werden. Damit wäre der Kauf auch der bisher grösste Deal von Amazon, schreibt 'Bloomberg' weiter. Slack verschaffte sich in seiner jüngsten Finanzierungsrunde vergangenes Jahr 200 Millionen Dollar Kapital. Damals wurdedas 2013 gegründete Unternehmen mit 3,8 Milliarden Dollar bewertet.Aktuell beschäftige Slack rund 800 Mitarbeitende in sieben Niederlassungen. Slack hat laut 'Bloomberg' täglich fünf Millionen aktive Nutzer. 1,5 Millionen davon würden für den Dienst bezahlen, was wiederkehrende Einnahmen von 150 Millionen Dollar im Jahr bringe.Kommt der Deal zustande, macht der E-Commerce-Gigant in einem weiteren Geschäftsfeld bekannten IT-Grössen Konkurrenz. Vergleichbare Lösungen sind etwa Teams von Microsoft , Facebook at Work oder Ciscos WebEx Service . Neben RZ-Dienstleistungen bietet AWS seit Kurzem auch ein Tool für Telefon- und Videokonferenzen sowie zum Teilen von Inhalten. (kjo)