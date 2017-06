Alle sechs Monate ein Windows-Server-Update

Alternative Update-Zyklen von zwei bis drei Jahren

Halbjahresrythmus mit Software Assurance und für Cloud-Kunden

Microsoft hat gestern ein neues Schema für Neuerungen bei Windows Server angekündigt. Das Server-Betriebssystem soll ab September im Halbjahresrythmus jeweils im Frühjahr und im Herbst mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Dies entspreche der "Cloud-Kadenz" schreibt Microsoft in einem Artikel in 'Windows IT Center'. Es geht um Updates mit neuen Funktionen, nicht um Security-Updates und Patches.Doch nicht alle Anwender können mit halbjährlichen Updates umgehen. Zu gross wäre der Aufwand für Tests und allfällige Anpassungen von Programmen, die auf Windows Server laufen. Deshalb bietetMicrosoft einen "Long Term Servicing Channel". Die halbjährlichen Updates werden darin zusammengefasst und alle zwei bis drei Jahre in einem "grossen" neuen Release veröffentlicht. Wer sich für den "Long Term Servicing Channel" entscheidet, bekommt trotzdem kurzfristige (Security-)Updates.Wer eine Installation von Windows Server 2016 oder älter laufen hat, ist vom Halbjahresrythmus noch nicht betroffen.Den Halbjahresrythmus für Updates gibt es für Kunden, die eine Lizenz für "Software Assurance" gekauft haben sowie auf dem Azure Marktplatz.Die Version Long Term Servicing Channel gibt es für Microsoft-Kunden, solange sie einen Support-Vertrag haben. (hc)