Strahlende Kinder und konzentrierte IT-Profis

Die Informatiktage 2017 sind Geschichte: Rund 9000 Besucher nahmen am 16. Und 17. Juni an über 300 Veranstaltungen von über 50 IT-Firmen und -Organisationen teil. Das ist angesichts des breiten Angebots und der guten Stimmung ein Wermutstropfen: Letztes Jahr hatten rund 2000 Personen mehr den Gross-Event besucht.

An Workshops, Referaten, Rundgängen und Spielen konnten Jung und Alt Einblicke in die Welt der ICT gewinnen. Ob Virtual-Reality, künstliche Intelligenz, Internet of Things oder Programmieren, das ganze Spektrum der IT wurde in Zürich und Umgebung abgedeckt. Zum ersten Mal fanden zudem die ICT-Berufsmeisterschaften im Rahmen der Informatiktage statt.Inside-it.ch war unterwegs quer durch die Stadt und hat einige Events in Bildern festgehalten. (ts / Bild: Informatiktage)