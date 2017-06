Schneider-Ammann will 150 Millionen für digitale Bildung

Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann will eine digitale Bildungsoffensive starten. Er beantragt dem Gesamtbundesrat einen Zusatzkredit "in der Grössenordnung von 150 Millionen Franken". Wichtig sei, in den kommenden Monaten die Bildungs-Voraussetzungen zu schaffen, "damit wir uns später nicht den Vorwurf machen lassen müssen, wir hätten irgendetwas verschlafen", so Schneider-Ammann.Im Januar hatte der Wirtschaftsministervom Bundesrat den Auftrag erhalten, die Konsequenzen der Digitalisierung auf die Bildung zu untersuchen.Der beantragte Zusatzkredit ist in der vom Parlament erst gerade verabschiedeten Botschaft für Bildung, Forschung und Innovation (BFI-Botschaft) für die Jahre 2017-2020 nicht enthalten. Schneider-Ammann ist sich deshalb bewusst, dass die Finanzierungsdiskussion noch "in epischer Breite" geführt werden wird. (sda/ts)