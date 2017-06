EFK will zentrale Leitung von Polycom

Die Führung des 500-Millionen-Franken-Projekts ist zwischen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Grenzwachkorps aufgeteilt. Eine zentrale Leitung würde Effizienz und Kostentransparenz erhöhen, schreibt die Finanzkontrolle.

EFK rät zur Bündelung auf Bundesebene

Zeitplan für Kantone

Beschaffung war korrekt, sagt EFK

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat erstmals das IKT-Schlüsselprojekt "Werterhalt Polycom 2030" (WEP 2030) geprüft. Die Prüfung fand Ende 2016 und Anfang 2017 statt. Per Ende 2016 sei das Projekt terminlich im Plan. Die EFK sieht aber Verbesserungspotential in der Organisation. Ausserdem rät die EFK zu mehr Verbindlichkeit seitens der Kantone. Denn, wenn diese in Verzug kämen, stiegen die Kosten.Die Gesamtkosten von Polycom zwischen 2016 bis 2030 betragen gemäss Verpflichtungskredit vom Mai 2016 rund 500 Millionen Franken . Dieser Betrag ist laut EFK aber nicht transparent und eher als "Richtgrösse" zu verstehen. Denn Eigenleistungen seien nicht transparent ausgewiesen, ausserdem würde Projekte und Betriebvermischt.Polycom ist das Sicherheitsfunknetz der Behörden und Blaulichtorganisationen und muss erneuert werden. In einer Übergangsphase bis 2025 ist ein paralleler Betrieb von alter und neuer Technologie vorgesehen. Dafür muss vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) ein Gateway entwickelt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Kantone über die bisherige Technologie mit den Kantonen auf der neuen Technologie weiterhin kommunizieren können und umgekehrt.Nach dem heutigen Projekt-Setup ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) für den Aufbau und Betrieb des Gateway zuständig. Der Grenzwachkorps der Eidgenössischen Zollverwaltung (GWK) wird die Umstellung an seinen Basisstationen in den kantonalen Umzugsprojekten vornehmen. Dementsprechend erfolgt die Finanzierung dieser Projekte durch die Kantone und das GWK. Lezteres verfügt dafür über einen eigenen Verpflichtungskredit.Laut EFK macht diese Aufteilung wenig Sinn. Effektivität, Effizienz und Kostentransparenz könnten erhöht werden, wenn sowohl die Verantwortung als auch die Verpflichtungskredite zusammengeführt würden. Die Gesamtverantwortung für das Projekt solle das BABS übernehmen, schreibt die EFK.Das VBS und das EFK wollen gemäss einer Stellungnahme prüfen, ob das VBS das gesamte Projekt übernehmen soll.Die Kosten für den Parallelbetrieb der beiden Systeme von 2019 bis 2025 belaufen sich auf jährlich 3,64 Millionen Franken. Diese entfallen erst, wenn der letzte Kanton auf die neue Technologie migriert ist. Das BABS sollte daher zusammen mit den Kantonen so rasch wie mögliche einen detaillierten Umsetzungsplan erstellen, damit für den Bund nach 2025 keine Kosten für den Parallelbetrieb mehr anfallen. In dieser Frage, so der Bericht, ist das BABS stark auf den Goodwill der Kantone angewiesen.Bisher wurden für Polycom zwei freihändige Vergaben durchgeführt. Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte hatte die Beschaffungen ohne Ausschreibung kritisiert. Die EFK kommt hingegen zum Schluss, dass sie regelkonform durchgeführt worden seien. Es handelte sich um zwei freihändige Vergaben an Atos, eine davon über 325 Millionen Franken für die Beschaffung der proprietären Systemkomponenten und die dazugehörigen Dienstleistungen.Die EFK könne nachvollziehen, dass der Gesamtauftrag nicht in einzelne Lose aufgeteilt und ausgeschrieben wurde. Eine Zusammenarbeit mehrerer Erbringer von Teilleistungen wäre mit zusätzlichen Risiken – etwa unklare Verantwortlichkeiten – verbunden gewesen. Die Finanzkontrolle glaubt weiter, dass vertraglich sichergestellt sei, dass die zugesicherte Leistung erbracht wird. (kjo)