Grünliberale wollen das Startup-Biotop Zürich pflegen

Die Grünliberale Partei (GLP) des Kantons Zürich hat heute mit einem Postulat den Regierungsrat aufgefordert, die Rahmenbedingungen für Startups im Kanton zu verbessern. Zürich soll sich mittelfristig als Startup-Zentrum etablieren, schreibt die GLP in einer Mitteilung.Zürich sei 2016 mit 11,9 Prozent der gesamten Investitions-Summe in Jungunternehmen in der Schweiz hinter den Kantonen Waadt und Genf auf dem dritten Platz gelandet. Dies gilt es für die Grünliberalen zu ändern. Dazu müssten die Frühförderung von Startups, die Besteuerung, die Erteilung von Arbeitsbewilligungen, die administrativeBelastung sowie die Koordination zwischen Kanton und Bund verbessert werden. Um dies zu erreichen, müsse sich der Regierungsrat als Gesamtgremium dem Thema annehmen statt es an einzelne Departemente zu delegieren, so die Partei.Hauptinitiant ist Kantonsrat Michael Zeugin, der sich in der Mitteilung zitieren lässt: "Die Startups von heute schaffen den Wohlstand von morgen". Firmen würden nicht nur Arbeitsplätze schaffen und Steuern bezahlen, auch könnten "die Gesellschaft beziehungsweise Profit-Organisationen aus Kunst, Kultur und Sport" vom Engagement der Firmen profitieren. (ts)