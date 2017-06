Migros bildet Informatiker aus

Die Genossenschaft Migros Luzern gründet das "Institut für berufliche Aus- und Weiterbildung" (IBAW). An verschiedenen Standorten in der Schweiz werden am IBAW IT-Fachkräfte im Bereich der höheren Berufsbildung ausgebildet, heisst es in einer Mitteilung.Bis ins Jahr 2024 benötige die Schweiz im Informatik-Bereich über 25'000 zusätzliche Fachkräfte, zitiert Migros aus einer Studie von ICT-Berufsbildung Schweiz . Aus- und Weiterbildungsangebote sollen diese Situation entschärfen. Mit dem IBAW will die Genossenschaft einen Betrag dazu leisten, schreibt Migros.Ab Herbst 2017 werden dafür in Bern, Winterthur, Basel, Luzern, Zug und Sursee verschiedeneStudiengänge vom IBAW angeboten. Darunter beispielsweise die Ausbildung zum Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF und Dipl. Techniker HF. Am IBAW können auch eidgenössische Fachausweise erlangt werden, etwa in den Bereichen Wirtschaftsinformatik, ICT-Systemtechnik, Mediamatik oder Applikationsentwicklung. Daneben gibt es Kurse zu Datenmodellierung oder Scrum. Eine Ergänzung des Angebots um Diplom- und Nachdiplomstudiengänge in den Bereichen Automatisation und Robotik, Daten- und Systemanalyse und Programmieren werde geprüft.Das IBAW ist eine eigenständige Marke innerhalb von Migros Luzern. Es soll selbsttragend arbeiten, wie eine Unternehmenssprecherin zur Nachrichtenagentur 'sda' sagt. (kjo)