BOSA geht in die nächste Runde

Im November werden zum fünften mal die besten Apps der Schweiz preisgekrönt. Ab sofort können Projekte für die "Best of Swiss Apps 2017" (BOSA) eingereicht werden. Anmeldeschluss ist der 11. September. Die Projekte durchlaufen dann einen mehrstufigen Prozess, bei dem gesamthaft mehr als 60 Jurymitglieder und im Fall der Masterwahl auch das Publikum involviert sind, beschreiben die Veranstalter das Auswahlverfahren.Die diesjährigen BOSA stehen unter dem Thema "Virtual- und Augmented-Reality". Wer es adressieren will, dem stehteine Spezialkategorie zur Verfügung. Die übrigen Kategorien, die einen Award versprechen, sind Innovation, Design, User Experience (Usability), Functionality, Business, Campaigns, Enterprise und Games. Eingereicht werden können alle in oder für die Schweiz produzierten Apps, die in den letzten zwölf Monaten neu erstellt oder überarbeitet wurden. Weitere Informationen zu den einzelnen Kategorien und der Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Website der Awards . (kjo)