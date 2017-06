Up! "Sie haben EUR 10’000 gewonnen!"

Joachim Hagger über Startup-Accelerator-Programme als modernes Raubritterum und Programme, die Jungfirmen wirklich helfen würden.

Im Beuteschema der Grossfirmen

Was Startups wirklich brauchen

Geldbedarf ist ein immer ein Thema. Nicht, dass wir uns fürstliche Löhne bezahlen und ein repräsentatives Büro leisten wollen. Aber ein Minimalverdienst ist gerade für junge Mitarbeitende ohne Rücklagen wichtig. Zudem wollen Reise und Unterkunft für wichtige Konferenz- und Messebesuche bezahlt werden können. Zeit ist ein knappes Gut. Alles muss aufs Mal passieren: Produktentwicklung, Rekrutierung, Partnerschaften aufbauen, Netzwerk aufbauen, Dokumentieren und Publizieren, Pläne entwickeln, erste Kunden befriedigen. Gleichzeitig pivotiert die Geschäftsidee noch wild um alle Achsen. Investitionen in Wettbewerbe, wo nur der erste etwas gewinnen kann, werden somit zum gefährlichen Roulettespiel. Mentoren und Coaches gibt es viele und praktisch alle sind bereit, ein Dokument zu reviewen, ein paar Fragen zu beantworten oder einen Kontakt zu vermitteln, ohne gleich die Honorarliste zu zücken. Was einem Startup oft fehlt, ist der echte Zugang zum Markt, zu potenziellen Kunden.

Alle Startups, die eine kurze Vorevaluation überstehen, erhalten ein Startgeld, um eine für das grosse Unternehmen passende Idee zu dokumentieren und diese vor einer Jury vorzustellen. Das Startgeld entschädigt das Startup für den Zeitaufwand der Ideenausarbeitung, für Anreise und Präsentation.

Besteht nach wie vor Interesse, offeriert das Startup der Grossfirma einen Proof-of-Concept oder einen Prototypen, allenfalls auch etappiert mit einem Vorprojekt zur weiteren Ausgestaltung einer Geschäftsidee. Das Startup lernt dabei, mit dem Unternehmen zu verhandeln und hat anstelle einer minimalen Ausgleichspauschale bereits ihren ersten zahlenden Kunden. Lizenzverträge oder ein gemeinsames Joint Venture können folgen.

Ein Accelerator soll sich über Sponsoren finanzieren, die im Gegenzug Zugang zur Startup-Community erhalten, zu Talenten, zu Know-how, Innovationen und Investitionsmöglichkeiten. Und auch das Startup findet dort potenzielle Kunden, Partner und Know-how für den Markt. Da beide Seiten profitieren, soll die investierte Zeit des Startups entschädigt werden – ein für eine Grossfirma vernachlässigbarer Betrag, der für das Startup allerdings enorm wertvoll sein wird. Gratis-Arbeitsplätze sollen ein Angebot sein, keine Verpflichtung. Discounts für weitere Services: weg damit! Deren Wert ist eh zweifelhaft.

Joachim Hagger ist Mitgründer und Partner des Medtech-Startups 4Quant. Der ETH-Spinoff entwickelt Produkte für die Automatisierung der Diagnostik mit Bildanalyse und künstlicher Intelligenz. Ausserdem gehörte Hagger zu den Gründern des Zürcher Software-Hauses Netcetera. Er ist im Nebenamt Geschäftsführer der Swiss Mobile Association (smama).

Über die Kolumne "Up!"

In der monatlich erscheinenden Kolumne schreiben ab sofort Startup-Experten exklusiv für inside-it.ch. Damir Bogdan macht den Start.Als Autoren für diese Kolumne konnten wir den Startup- und Fintech-Experten Damir Bogdan , Dominik Grolimund, der sowohl Wuala wie Silp gegründet und verkauft hat, und eben Joachim Hagger gewinnen.