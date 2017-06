WannaCry und keine Ende

Noch immer wütet die Ransomware WannaCry. Das jüngste Opfer war der japanische Autobauer Honda, der in Sayama, einem Werk nordwestlich von Tokio, zeitweise die Produktion einstellen musste. Das berichtet jedenfalls die Nachrichtenagentur 'Reuters' . Demnach habe man am letzten Sonntag die Infektion in den Honda-Netzwerken in Japan, Nordamerika, Europa und China entdeckt. Warum es nur in Sayama zum Produktionsstoppt kam, wurde nicht erklärt.WannaCry (auch bekannt unter WannaCrypt, WCrypt oder WCRY) hatte Mitte Mai laut Security-Experten über 200'000 Systeme in 150 Länderninfiziert. Noch nicht bewiesen ist, ob Nordkorea hinter der Erpresser-Software stecken könnte. Im Gespräch mit inside-it.ch hatten Check-Point-Sicherheitsspezialisten darauf verwiesen , dass neben den Software-Herstellern unbedingt auch die Anwender ihre Hausaufgaben machen müssen: Die Angestellten informieren und ausbilden, Backups und Security-Updates einspielen sowie gezielt Security-Lösungen einsetzen.Was eigentlich Best Practice sein sollte, funktioniert aber, wie WannaCry nun bei Honda unter Beweis gestellt hat, selbst nach Monaten heftiger Angriffe noch längst nicht überall. (vri)