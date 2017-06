EZB baut System für Geldtransfers in Echtzeit

Die Europäische Zentralbank (EZB) will ein System für Zahlungen in Echtzeit im gesamten Euro-Raum entwickeln. Das neue Abwicklungssystem TIPS soll den Planungen zu Folge im November 2018 an den Start gehen, teilte die EZB mit.Privatpersonen und Firmen sollen dadurch in die Lage versetzt werden, über ihre Bank innerhalb von Sekunden Gelder an den jeweiligen Empfänger zu transferieren – 365 Tage im Jahr. Die Währungshüter wollen so auch die Integration im Euro-Raum vorantreibenund eine Zersplitterung in unterschiedliche nationale Angebote vermeiden.Das Zahlungssystem solle in enger Zusammenarbeit mit der Bankenbranche entwickelt werden. Es werde auf dem bereits von der EZB lancierten Abwicklungssystem TARGET für Grossbetragszahlungen basieren, daher auch der Name TIPS, der für TARGET instant payment settlement steht.Zumindest in den ersten zwei Jahren solle die Abwicklung Geldhäuser pro Zahlung maximal 0,2 Cent kosten. (sda/ts)