E-Gov-Preis für Kanton Zug

Seit mittlerweile 16 Jahren führen BearingPoint und Cisco einen Wettbewerb für gelungene E-Government-Projekte im deutschsprachigen Raum durch. Auf die diesjährige Gewinnerliste des eGovernment-Wettbewerbs schaffte es der Kanton Zug als einziger Schweizer Preisträger. In der Kategorie "Bestes Infrastrukturprojekt" gewinnt der Innerschweizer Kanton mit "Benutzerkonto 'Zuglogin'" die Silbermedaille.Die Aufgabe des Projekts sei es, die technische Grundlage im Rahmen einer elektronischen Identifikationslösung "Zuglogin"zu schaffen. Nachdem eine Person oder ein Unternehmen ein Zuger Benutzerkonto beantragt und aktiviert hat, können via Internet Behördengänge durchgeführt werden, fasst BearingPoint das Projekt in einer Mitteilung zusammen. Es sei ein innovatives Projekt, so der Unternehmensberater, da unterschiedliche Fachanwendungen integriert werden und keine separierten Benutzerverwaltungen mehr notwendig sind. Als erster Schweizer Kanton biete Zug diese technische Grundlage für sichere E-Government-Dienste. (kjo)