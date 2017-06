Schweizer Saxo Bank setzt den Roboter Pepper ein

Patrick Hunger (links), CEO von Saxo Bank Schweiz, und Jean Christophe Gostanian, CEO von Avatarion Technology, mit Pepper.

Zusammenarbeit mit Startup Avatarion

Die Kunden der Saxo Bank Schweiz werden künftig nicht nur von Mitarbeitenden sondern auch vom Roboter Pepper begrüsst. Mit Pepper wolle man Erfahrungen im Umgang mit digitalen Agenten und autonomen Begegnungszonen sammeln, schreibt die Bank in einer Mitteilung.Der Roboter ist mit der IBM-Plattform Watson verbunden. Dadurch könne er verschiedene Formen von Daten verstehen, mit Menschen kommunizieren, lernen und argumentieren. Gleichzeitig ist Pepper an die Plattformen der Bank angebunden und könne so beispielsweise Lerninhalte wie Schulungsvideos oder konkrete Informationen zu den Angeboten von Saxo abrufen.Für den Einsatz des Roboters kooperiert Saxo mit Avatarion Technology. Das Startup der Universität St. Gallen ist auf den Bereich humanoide Robotik spezialisiert. Ausserdem ist Avatarion in der Schweizexklusiver Importeur für die Produkte von Softbank, dem Hersteller von Pepper. "Wir erleben hier eine Premiere, denn mit Pepper wird erstmals ein humanoider Roboter in einem Finanzunternehmen eingesetzt. Was heute noch ungewohnt scheint, dürfte aber in einigen Jahren vertraut sein", so der Avatarion-Gründer und CEO Christophe Gostanian.Kennenlernen kann man Pepper in der neu eröffneten Trading Lounge der Bank an der Beethovenstrasse in Zürich. "Mit Pepper haben wir einen Roboter gefunden, der uns hilft, unsere Trading Lounge im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu gestalten", kommentiert Patrick Hunger, CEO von Saxo Bank Schweiz. Die neue Longe soll zu einem "Fintech-Sandkasten" werden, in dem die Bank neue Möglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ausloten wolle, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. (kjo)