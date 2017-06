Digitalisierung: Walliser und Schwyzer Kantonalbank tun sich zusammen

Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat 2014 die Online-Hypotheken-Plattform e-hypo.ch lanciert. Nun hat sich die Walliser Kantonalbank (WKB) dazu entschlossen, sich lieber in dieses gemachte Nest zu setzen, als selbst nochmal das Gleiche zu erfinden. Oder wie es Pascal Perruchoud, Präsident der Generaldirektion der WKB ausdrückt: "Wir haben mit der SZKB eine ideale Kooperationspartnerin gefunden. Es ist betriebswirtschaftlich sinnvoller, eine bestehende Plattform gemeinsam zu betreiben, als selber eine neue Marke aufzubauen."Die SZKB und die WKB wollen das Portal nun in Zukunft gemeinsam weiterentwickeln und vermarkten. Die auf der Plattform akquirierten Geschäfte werden aber trotzdem von jeder Bank eigenständig abgewickelt und bilanziert.Darüber hinaus, so die beiden Banken, wolle man in Zukunft auch gemeinsam am Ausbau des digitalen Angebots arbeiten, und zusammen zu einem "führenden Onlineanbieter für Finanzdienstleistungen" werden. Die Umsetzung der Kooperation werde im Verlaufe des Jahres erfolgen. (hjm)