Dell EMC hat knapp die Nase vorn bei hyperkonvergenter Infrastruktur

Im Markt für hyperkonvergente Infrastrukturen liefern sich Nutanix und Dell EMC im ersten Quartal 2017 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nutanix verbucht einen Marktanteil von 23,3 Prozent, was einem Umsatz von 155,1 Millionen Dollar entspricht. Dell EMC erzielt in diesem Bereich einen Umsatz von 159,4 Millionen Dollar, wobei Dell 44,9 Millionen beiträgt. Damit sichert sich der Konzern 24 Prozent, also fast ein Viertel des Kuchens. Dies schreibt 'The Register' mit Bezug auf unveröffentlichte Zahlen des Marktforschers IDC.Beim Jahresvergleich hat Dell EMC Vorteile: EMC konnte den Umsatz um 105,3 Prozent bei hyperkonvergenter Infrastruktur steigern,während Dell 6,9 Prozent abgab. Im selben Zeitraum konnte Nutanix um 49,8 Prozent zulegen.Am meisten Wachstum verbuchte VMware mit 116,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz ist VMware aber mit 45,8 Millionen Dollar, was noch einem Marktanteil von 6,9 Prozent entspricht, weit hinter den beiden Branchenleader angesiedelt.Einzeln aufgeführt sind zudem SimpliVity mit 3,3 Prozent und HPE Store Virtual mit 2,4 Prozent. Wobei zu berücksichtigen ist, dass HPE Anfang Jahr Simplivity für 650 Millionen Dollar gekauft hat Die verbleibenden 40,1 Prozent Marktanteil teilen sich die übrigen Hersteller. Der Markt ist also noch stark fragmentiert und umkämpft. (ts)