EU verhängt Rekord­strafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google

Google erwägt rechtliche Schritte

Die EU-Kommission hat Google eine Rekordbusse aufgebrummt. Der US-Internetkonzern muss 2,42 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil er seine marktbeherrschende Stellung mit seinem Preisvergleichsdienst missbraucht hat.Das US-Unternehmen habe anderen Anbietern die Möglichkeit genommen, im Wettbewerb durch Leistung zu überzeugen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag vor den Medien. "Vor allem aber hat es verhindert, dass die europäischen Verbraucher wirklich zwischen verschiedenen Diensten wählen und die Vorteile der Innovation voll nutzen können."Sollte Google das Verhalten innerhalb von 90 Tagen nicht abstellen, könnten bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes seiner Muttergesellschaft Alphabet als Zwangsgeld verhängt werden, sagte Vestager weiter.Das Brüsseler Verfahren gegen Google lief seit 2010 . Google drohen zusätzliche Milliardenstrafen in zwei weiteren Verfahren der EU-Wettbewerbshüter.Dabei geht es um die Marktmacht des Google-Betriebssystems Android auf Smartphones und Tablets sowie um Praktiken bei der Suchmaschinenwerbung auf Internetseiten Die höchsten Strafen aus Brüssel erhielten bisher 2009 der US-Chipkonzern Intel mit 1,06 Milliarden Euro sowie 2016 der Stuttgarter Autohersteller Daimler mit rund einer Milliarde Euro wegen der Beteiligung an einem Lastwagen-Kartell.Die Geldbusse wurde nach einem siebenjährigen Verfahren verhängt, in dem sich Yelp, TripAdvisor oder NewsCorp über den Rivalen beschwert hatten. Nach Angaben Vestagers werteten ihre Mitarbeiter 5,2 Terabyte an Suchergebnissen aus. "Ich hoffe, Sie haben vorher gegessen, denn es würde 17'000 Jahre dauern, sie vorzulesen", sagte sie scherzhaft vor Journalisten.Google seinerseits wies die Anschuldigungen zurück. Der US-Konzerne erklärte, er erwäge rechtliche Schritte gegen den Beschluss der Brüsseler Behörde.Hingegen nannte der Verband der europäischen Konsumentenschützer (BEUC) Vestagers Google-Entscheid einen Wendepunkt. Damit sei ein wichtiger Präzedenzfall geschaffen, wie die EU-Kommission die Auswirkungen auf Konsumenten bei wettbewerbswidrigem Verhalten in der Digitalwirtschaft bewerte. (sda/kjo)