SBB erneuert seine Galaxy-Smartphone-Flotte

Im Rahmen eines laufenden Vertrags von 2014 mit Interdiscount wird die SBB ihr Bahnpersonal mit den neusten Geräten vom Smartphone-Marktführer Samsung ausstatten. Damals waren im Rahmen des Projekts "Mitarbeitende verbinden" 23 Millionen Franken in Smartphones und Tablets von Samsung geflossen. Allein zwölf Millionen Franken waren für 9000 Galaxy S4 und 3500 Galaxy Note 3 ausgegeben worden.Ab August werden nun bis Ende Jahr die bisherigen Galaxy S4 durch 9000 Galaxy S8 ersetzt, wie Samsung auf Anfrage bestätigt. Zum Preis des Auftrags mochte man beim Hersteller keineAngaben machen. Interdiscount reagierte bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage, während man bei der SBB weitere Auskunft zu dem Deal für morgen in Aussicht stellte.Mit der jüngsten Smartphone-Generation würde das Zug- und Lokpersonal auf den neusten Stand gebracht. Dazu seien die neuen Geräte mit der Cloud-basierten Plattform Knox-Configure für die SBB massgeschneidert worden, heisst es bei Samsung weiter. Zu den spezifischen Anforderungen habe unter anderem gehört, die Kompatibilität mit dem Bahn-eigenen Mobilkommunikationsnetz GSM-R (Global System of Mobile Communication-Rail) zu garantieren. (vri)