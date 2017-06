Bund bewilligt E-Voting in St. Gallen

Der Kanton St. Gallen kann das E-Voting für Auslandschweizer wie geplant auf den 24. September einführen. Auch die Bevölkerung in fünf Gemeinden wird erstmals elektronisch abstimmen können. Der Bundesrat habe das E-Voting im Kanton St. Gallen bewilligt, gab die St. Galler Staatskanzlei am Mittwoch bekannt. Der Kanton will am 3. Juli zusammen mit Vertretern der Pilotgemeinden genauer über die Neuerung informieren.Erstmals am 24. September 2017 könnenim Kanton St. Gallen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie die Bevölkerung der fünf Pilotgemeinden Goldach, Widnau, Kirchberg, Vilters-Wangs und Rapperswil-Jona elektronisch abstimmen. Der Kanton hat sich im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens für das E-Voting-System "CHvote" des Kantons Genf entschieden. Der Vertrag mit dem Kanton Genf sei im Juni unterzeichnet worden, heisst es. (sda/kjo)