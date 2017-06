UK: Bei Polizei und auf Flugzeugträger läuft noch Windows XP

Auf über 180'000 Geräten der Londoner Metropolitan Police (Met) läuft noch Windows XP. Dies berichtet heute 'Computer Business Review' mit Verweis auf Steve O'Connell, einem Mitglied der Londoner Legislativbehörde. Dieser erklärte gegenüber dem Magazin: "Die Met arbeitet daran, ihre Software zu aktualisieren, aber im aktuellen Zustand ist es, wie wenn ein Fisch in einem Haifischpool schwimmt."Doch damit nicht genug IT-Ungemach für Grossbritannien. Der neuste britische Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth – immerhin 3,5 Milliarden englische Pfund schwer – soll ebenfalls Computersysteme an Bord haben, auf denen Windows XP installiert ist. Das berichtet der 'Guardian' , dessen Journalisten in den Genuss einer Führung auf dem über 280 Meter langen Stahlmonsterkamen. 'The Register' titelte treffend "Britain's newest warship running Swiss Cheese OS". Und auch die Londoner Polizei-IT gleicht wohl eher einem Emmentaler als einem Sbrinz – um den Vergleich etwas zu präzisieren. Um zu wissen, wie verheerend das sein kann, brauchte man wohl nicht erst auf WannaCry zu warten. Die Ransomware hatte englische Spitäler lahmgelegt, die laut Medienberichten noch grossteilig Windows XP im Einsatz hatten.Microsoft hat zwar im Nachgang von WannaCry Security-Patches für das Betriebssystem zu Verfügung gestellt, diese hätten aber nur die gefährlichsten Probleme behoben, so der Konzern.Windows XP wird von Microsoft seit 2014 nicht mehr unterstützt. Unternehmen, die das Betriebssystem dennoch weiterverwenden, können für den Support bezahlen. Laut einem Bericht von 'Computer Weekly' von 2014 bezahlte die britische Regierung rund 9,1 Millionen Dollar für ein Jahr Extra-Support von Windows XP, Office 2003 und Exchange 2003. (ts)