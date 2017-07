Java 9: Eine Mehrheit stimmt nun "Ja"

Im Mai gab es für Java 9 und das Java Platform Module System (JPMS) noch ein "Nein" der Community, nun heisst von der Credit Suisse bis zu Twitter "Ja". Die Mehrheit ist überwältigend dafür, dies zeigt die finale Abstimmung "Nun ist JPMS auf gutem Wege", kommentiert SAP die neue, definitive Fassung und die Eclipse Foundation schreibt die Community glaube, dass genügend Fortschritte gemacht worden seien.Fazit: Oracle dürfte aufatmen und Java 9 kommt, und dies vermutlich am 21. September. Eine prominente Enthaltung gibt es, nämlich die von Red Hat. Laut 'The Register' hat man bei Red Hat nach wie vor Bedenken, aber wolle nicht im Wege stehen.Ineiner früheren Version wurde JPMS von einflussreichen Playern noch zurückgewiesen , darunter fanden sich auch Credit Suisse, Twitter, Eclipse Foundation und SAP . Auch Schweizer Java-Spezialisten äusserten sichJava 9 dürfte als Zäsur in die Geschichte eingehen. So sagte der stellvertretende AdNovum-CTO Marcel Vinzens zu inside-it.ch : "Die Einführung von JPMS hat als fundamentaler Umbau einen grossen Einfluss auf das bestehende Ökosystem von Java-Libraries und -Applikationen". Tests mit Referenz-Projekten hätten gezeigt, "dass Upgrades auf Java 9 doch einiges an Arbeit mit sich bringen." (mag)