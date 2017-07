Software-Update verursacht Probleme an Postomaten

An den Geldautomaten von Postfinance ist es derzeit nur eingeschränkt möglich, Geld mit einer Kreditkarte abzuheben. Das Problem besteht seit vergangenem Mittwoch, nachdem ein fehlerhaftes Software-Update eingespielt wurde. Mittlerweile sei die Ursache erkannt, und es werde so schnell wie möglich ein neues Software-Update geben, sagte Postfinance-Sprecher Johannes Möri auf Anfrage der Nachrichtenagentur 'sda' am Montag. Er könne noch nicht sagen, wann das Problem behoben sein wird. 'Blick' berichtet heute, dass der Bezug mit Viseca-Karten an den Postomaten nicht möglich sei, und bezog sich damit auf eine Mitteilung, die der Kartenherausgeber über Twitter verbreitet hatte Viseca Card Services gibt Kredit- und Prepaid-Karten für Banken in der Schweiz heraus. Dazu gehören die Kantonalbanken, die Bank Cler, die Migros Bank, Valiant und Raiffeisen. Eine Sprecherin der Aduno-Gruppe, zu der Viseca gehört, verwies auf Anfrage von 'Blick' darauf, dass es sich um ein Problem der Postfinance handle.Erst Anfang Juni musste die Postfinance schweizweit 100'000 fehlerhafte Postfinance-Karten ersetzen. Wegen eines mangelhaften Software-Updates bei einer der beiden für die Kartenprogrammierung zuständigen Firmen konnte mit den Karten im Ausland kein Bargeld abgehoben werden. Zudem kämpfte die Postfinance im Januar Februar und zuletzt im Mai mit Störungen beim E-Banking-System. (sda/kjo)