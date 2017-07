Schweizer Startup unter den 50 klügsten Tech-Firmen global

Jährlich gönnt sich die 'MIT Technology Review' ein Ranking von 50 Unternehmen, die innovative Technologie mit einem funktionierenden Geschäftsmodell kombinieren. Wenig überraschend finden sich in der Liste der "50 Smartest Companies 2017" die Google-Mutter Alphabet, Amazon oder Apple. Ebenso wenig verblüffend ist, dass die meisten Firmen in den USA beheimatet sind, diverse in China und nur wenige in Europa.Unter diesen wenigen findet sich genau ein Schweizer Unternehmen und dies ist ein Startup.Dieses ist das Lausanner Bio-Tech-Unternehmen Sophia Genetics. Offenbar überzeugt das 2011 gegründete Startup mit seinen KI-basierten vollautomatischen Analysen von DNS-Sequenzen. Für solche bezahlen 300 Spitäler in50 Ländern, um bislang 106'000 Patienten zu testen.Sophia Genetics rangiert auf Platz 30, einen Platz vor Tesla. Wieviel das Unternehmen wert ist, konnten die Autoren nicht aufführen, doch gehen manche davon aus, das Startup könnte das nächste Schweizer Unicorn werden."Die Liste ist unsere beste Vermutung, welche Firmen die dominierenden Unternehmen der Zukunft sein werden", glauben die Autoren, welche es für wahrscheinlich halten, dass sich die Tech-Ökonomie von "The Winner Takes it All" fortsetzen wird. Was, wie, wo, warum wird in einem ergänzenden Kommentar ausformuliert. Die Kriterien und Methodik, welche hinter der Liste stehen, werden nicht erläutert. (mag)