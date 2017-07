Das sind die besten Schweizer Jung­informatiker

ICTskills2017: Konzentrierte Teilnehmer (Bild: ICT-Berufsbildung Schweiz)

Im Rahmen der Informatik­tage 2017 haben Mitte Juni in Zürich die nationalen ICT-Berufs­meister­schaften stattgefunden. Nun sind die Sieger der ICTskills bekannt. Schweizermeister 2017 sind Tobias Würth, Michel Yao, Linus Vettiger und Tim Rhomberg.Qualifiziert haben sich insgesamt 93 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz. Die Wettbewerbe wurden bei den vier Partnern SIX, Swisscom, Swiss Life und der Stadt Zürich durchgeführt. In den vier Disziplinen Systemtechnik, Mediamatik, Webdesign und Applikationsentwicklung konnten die jungen Berufsleute ihr Können unter Beweis stellen.Platz 1: Tobias Würth, PayTec, Kanton St. GallenPlatz 2: Bryan Tabinas, Gateway Solutions, Kanton BernPlatz 3: PascalHonegger, Siemens Schweiz, Kanton ZürichPlatz 1: Michel Yao, BiCT , Kanton Bern:Platz 2: Simona Augstburger, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, Kanton BernPlatz 3: Cheyenne Ramseier, Swisscom, Kanton BernPlatz 1: Linus Vettiger, Novartis Pharma AG, Kanton Basel-LandPlatz 2: Lukas Bischof, Kantonsschule Büelrain Winterthur, Kanton ZürichPlatz 3: Leonard Schütz, Siemens Schweiz, Kanton ZürichPlatz 3: Michael Teuscher, NTS Workspace, Kanton BernPlatz 1: Tim Rhomberg, Stadt Zürich, Kanton ZürichPlatz 2: Jérôme Michel, Staatssekretariat für Wirtschaft, Kanton BernPlatz 3: Nicola Suter, Netree, Kanton AargauDie Medaillen werden an der ICT Award Night am 7. September vergeben. (kjo)