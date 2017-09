Telekom Austria kauft Schweizer Cloud-Provider Exoscale

Der Schweizer Cloudanbieter Exoscale ist mehrheitlich von der Telekom-Austria-Tochter A1 gekauft worden. Das Österreicher Unternehmen hat auch Anteile von Swisscoms Venture-Capital-Tochter Swisscom Ventures übernommen und ist damit neuer Mehrheitseigentümer. Es will nun Cloud-basierte Dienste über die Plattform von Exoscale anbieten."Es freut uns, dass wir A1 Digital als neuen Mehrheitseigentümer und Partner gewinnen konnten. A1 Digital verfügt über die nötige Reichweite, um Exoscale zahlreiche neue Märkte zu eröffnen", sagt Stefan Kuentz, Investment Director von Swisscom Ventures in einerMitteilung.Auch Antoine Coetsier, Mitbegründer und CEO von Exoscale, freut sich in der Mitteilung über die Beteiligung von A1, welche die "Vision von der Kombination von reinen Cloud-Hosting-Lösungen mit Mehrwertdiensten" teile. Man könne nun die Schweizer Präsenz ausbauen und Alternativen zum US-geregelten Markt bieten.Exoscale ist ein Schweizer Cloud-Service-Provider, der Infrastruktur, Rechnerleistung, Netzwerkkapazitäten und Storage zur Verfügung stellt. Die Dienste des Startups werden unter anderem von der Swisscom und dem Genfer Forschungsinstitut CERN genutzt. (ts)