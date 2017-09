Auch Kunden von Digitec-Galaxus von Datenklau betroffen

Die Schweizer Behörden haben am letzten Dienstag über 21'000 gestohlene Zugangsdaten zu Internet-Diensten informiert. Gestern wurde klar: Auch Kunden von Digitec-Galaxus sind vom Datenklau betroffen. Der Onlinehändler hat daraufhin seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht."Wir haben unsere betroffenen Kunden informiert und ihre Konten zurückgesetzt", sagte Alex Hämmerli, Sprecher von Digitec-Galaxus auf Anfrage der Nachrichtenagentur 'sda'.Er bestätigte damit eine Meldung des Onlineportals '20minuten.ch'. Zudem habe Digitec-Galaxus die Kunden gebeten, das Passwort ihres Email-Kontos zu ändern. Zur Anzahl betroffener Kunden machte der Onlinehändler keine Angaben."Digitec-Galaxus selber wurde nicht gehackt", hielt Hämmerli fest. Die Migros-Tochter gehe aber davon aus, dassBetrüger eine Liste von Email-Adressen und den dazugehörigen Passwörtern besitzen. "Darunter sind auch solche, mit welchen man sich Zugang zu Konten unserer Onlineshops verschaffen konnte", erklärte der Sprecher.Auf den Angriff aufmerksam geworden sei Digitec-Galaxus unter anderem, weil es eine starke Häufung von nicht erfolgreichen Logins gegeben habe. Das passiere, wenn Roboter eine Liste von Emails und Passwörtern abarbeiten."Wir können nicht ausschliessen, dass es nochmals zu einem solchen Angriff kommt" sagte Hämmerli. Deshalb habe der Onlinehändler die Sicherheitsvorkehrungen unter anderem so erhöht, dass es für Roboter schwieriger sei, auf die Konten seiner Kunden zuzugreifen. Ausserdem stehe Digitec-Galaxus mit der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) des Bundes in Kontakt. (sda/ts)