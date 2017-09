Mit inside-it.ch gratis an die Crypto17 (Update)

Am 14. September geht im Zürcher Kaufleuten die hochkarätige Konferenz Crypto17 über die Bühne. Es gibt ein spannendes Panel zum Thema ICO (Revolution oder Blase?) und es treten interessante Speaker aus der Kryptowährungs- und Fintech-Szene, aber auch aus der Forschung, auf.Mehr Informationen zum Programm gibt es hier. Als Medienpartner können wir unter unseren geschätzten Leserinnen und Lesern fünfGratis-Tickets (Preis: 375 Franken) verlosen. Das Vorgehen ist ganz einfach: Senden Sie uns ( [email protected] ) eine Mail mit dem Betreff: Ich will an die Crypto17. Die ersten fünf erhalten vom Veranstalter Financialmedia einen Promo-Code. "Dä Schnäller isch dä Gschwinder!". (hc)Die Tickets sind unterdessen (Freitag, 1.9.2017, 11:43 Uhr) vergeben. Hier geht es zur Anmeldung auf dem normalen Weg.