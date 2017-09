Versicherungsoftware-Hersteller BBT verkauft

Der Innerschweizer und Walliser Software-Hersteller BBT Software ist an die kanadische Volaris Group verkauft worden. Dies teilen die bisherigen Besitzer rund CEO Christoph Ammann und Mitgründer und Verwaltungsrat Hermann Biner heute mit.Das heutige Management bleibt komplett und langfristig an Bord. Der Verkauf sei nicht primär eine Nachfolgeregelung, sondern soll die Zukunft des Software-Unternehmens langfristigsichern.BBT stellt Lösungen für Krankenkassen und andere Personenversicherer für das Individual- wie auch das Kollektivgeschäft her. Die Firma zählt über 40 Versicherer zu den Kunden und ist in den letzten Jahren auf über 70 Mitarbeitende gewachsen.Lesen Sie die ganze Story und unseren Kommentar auf unserer Branchen-Insider-Seite inside-channels.ch. (hc).