Globaler Ransomware-Angriff mit bislang 20 Millionen Attacken

Derzeit läuft laut Security-Spezialist Barracuda ein globaler Angriff, bei dem mittels E-Mail-Anhang Erpresser-Software auf Rechner geschleust werden soll. In den letzten 48 Stunden habe man weltweit über 20 Millionen Angriffs-Versuche beobachtet, schreibt das Advanced-Security-Team des Cyber-Sicherheits-Unternehmens in einer Mitteilung.Beim Angriff würden gefälschte Absenderadressen benutzt, um das Vertrauen der Betroffenen zu erschleichen. Die vollständige Betreffzeile der Mail lautet "Emailing: Payment_201708-6165".Die Nummer im Namen des Anhangs ist aber laut Barracuda variabel. Das Attachement ist eine JavaScript-Datei in einem 7zip-Archiv, die die Sicherheits-Spezialisten als Ransomware identifiziert haben.Wie in solchen Fällen üblich empfiehlt Barracuda, kein Lösegeld zu bezahlen, sondern Hilfe etwa auf NoMoreRansomware zu suchen. Auf der Website kann ein Schädling identifiziert und – wenn vorhanden – ein Entschlüsselungs-Tool gefunden werden. (ts)