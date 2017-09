Rückrufaktion: Fast 750'000 Herzschrittmacher hackbar

Rund 745'000 Herzschrittmacher des Herstellers St. Jude Medical, der im letzten Jahr von Abbott gekauft wurde, weisen ernsthafte Sicherheitsmängel auf. Sie sind per Funk manipulierbar: So können etwa aus der Ferne die Batterien geleert oder das Tempo des Schrittmachers verändert werden. Aus diesem Grund hat die US-Lebensmittel- und Medizinbehörde FDA den Rückruf der 465'000 in den USA verbauten Geräte angeordnet. Dies berichtet 'BBC News' Patienten, bei denen die Modelle Accent, Anthem, Accent MRI, Accent ST, Assurity oder Allure implantiert wurden, sollen in einem Spital eine neue Firmware aufspielen lassen, um mögliche Manipulationen auszuschliessen.Die Prozedur soll ohne medizinischen Eingriff vorgenommen werden können und etwa drei Minuten dauern, während denen der Schrittmacher im Backup-Modus laufe. Da eine geringe Chance besteht, dass dabei ein Problem auftritt, muss Fachpersonal den Vorgang überwachen.280'000 der betroffenen Schrittmacher sind ausserhalb der USA im Einsatz. Auch in Europa seien sie verbreitet. Wie viele in der Schweiz implantiert wurden, konnte Abbott Schweiz bis Redaktionsschluss nicht sagen. In Deutschland sollen 13'000 Patienten betroffen sein.Bei allen Geräten, die ab dem 28. August hergestellt wurden, sei die neuste Version installiert und ein Update nicht notwendig, schreibt Abbott in einer Mitteilung. (ts)