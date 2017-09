Maximum Security: Norwegen zählt Stimmzettel von Hand

Als Vorsichtsmassnahme vor möglicher Manipulation lässt Norwegen bei der Parlamentswahl am 11. September alle Stimmzettel manuell auszählen. Die Regierung will damit Spekulationen über eine mögliche Einflussnahme zerstreuen.Das sagte der für die Kommunalregierungen zuständige Minister Jan Tore Sanner am Freitag. Alle Gemeinden seien angewiesen worden, am Wahltag mindestens einmal per Hand auszuzählen, hiess es. Zugleich betonte Sanner, das norwegische Wahlsystem sei "gut geprüft".Der staatlicheTV-Sender NRK und eine Tageszeitung in Oslo hatten zuvor Experten zitiert, die davor warnten, einige sensible Dateien könnten bei der Auszählung durch Computer gehackt werden. Dafür gebe es keine Anzeichen, sagte ein Sprecher der Sicherheitspolizei PST.Rund die Hälfte der 426 norwegischen Gemeinden lässt ohnehin die Stimmzettel manuell auszählen, wie das zuständige Ministerium mitteilte. Die Verkündung des Wahlergebnisses könnte sich verzögern, sagte Sanner dem Sender NRK. (mag / sda)