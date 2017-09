Serverbauer Inspur will Dutzende RZs bauen

Inspur Cloud, die 2011 gegründete Cloud-Tochter des chinesischen Serverherstellers Inspur, hat grosse Pläne, wie 'DatacenterDynamics' berichtet . Das Unternehmen betreibt bereits vier grosse und 34 kleinere Rechenzentren in China. Bis im Jahr 2020 will Inspur nun weitere sieben "Core"- und 50 "Edge"-Rechenzentren in China bauen. Dazu kommen noch fünf geplante RZs ausserhalb von China, in den USA, Deutschland, Russland, Kolumbien und Äthiopien. Über diese will Inspur seine unter dem Brand "Computing Everywhere" laufenden Cloud-Services auch internationalen Kunden anbieten. "Wir werden der Welt Chinas Cloud-Power zeigen", kommentiert Inspur-Chef RichardWang die Pläne nicht gerade bescheiden.Inspur war laut Marktforscher Gartner letztes Jahr der weltweit am schnellsten wachsender Serverhersteller. Im ersten Quartal 2017 führt Gartner Inspur im globalen Ranking nach abgesetzten Stückzahlen als fünftgrössten Serverhersteller. Global gesehen liegen die chinesischen Konkurrenten Huawei und Lenovo vor Inspur. Im Heimatland ist das traditionsreiche Unternehmen, das 1983 seinen ersten PC baute aber nach eigenen Angaben die Nummer eins im Servermarkt.Laut Wang erwartet man, dass Inspur Cloud mit seinen Services bis 2020 einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Yuan, beziehungsweise etwa 3,4 Milliarden Dollar jährlich erwirtschaften kann. Das wäre mehr als der Umsatz, den Inspur gegenwärtig mit seinem Hardwaregeschäft erzielt. (hjm)