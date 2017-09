Microsoft: Neues Enterprise-Support-Modell schon bald auch in der Schweiz

Der bisherige Premier Support wird noch für eine "limitierte Zeit" in der Schweiz erhältlich sein.

Umstellung über ein bis zwei Jahre

Microsoft ersetzt sein bisheriges Support-Angebot für Enterprise-Kunden, genannt "Premier Support", durch ein neues Programm namens "Unified Support", wie wir am Freitag berichtet haben . Die Informationen zum neuen Support-Programm gelangten zuerst über die Microsoft-Spezialistin Mary Jo Foley an die Öffentlichkeit, wurden aber danach von Microsoft bestätigt In acht Ländern wurde Unified Support schon ab Anfang Juli lanciert. Auch in der Schweiz wird das neue Support-Modell eingeführt, wie Microsoft Schweiz gegenüber inside-it.ch bestätigte. Und zwar schon sehr bald: "Microsoft offeriert auch in der Schweiz das neue ‘UnifiedSupport’ Modell und beginnt mit der Einführung für erste Pilotkunden im vierten Quartal dieses Kalenderjahres." Dies schreibt uns Roger Altorfer, Director, Head Enterprise Services Switzerland. Mit "Pilotkunden" sind in diesem Fall nicht Testkunden gemeint, wie Tobias Billeter, Kommunikationsleiter bei Microsoft Schweiz, präzisierte, sondern einfach die ersten Anwender.Die Umstellung erfolgt nämlich nicht nicht von einem Tag auf den anderen: "Das klassische Premier Support Modell ist für bestehende Kunden noch eine limitierte Zeit verfügbar, und wird über die nächsten ein bis zwei Jahre kontinuierlich auf das neue ‘Unified Support’ Modell umgestellt", so Altorfer.Aber warum überhaupt der Modellwechsel? "Mit dieser Umstellung reagieren wir auf die veränderten Kunden- und Marktanforderungen, die vor allem getrieben durch die fortschreitende Nutzung der Microsoft Cloud Services im Firmenkundengeschäft, entstanden sind." Man strebe eine "Vereinfachung und Harmonisierung" der angebotenen Services an, so Altorfer. Auch die neuen Services würden aber weiterhin den bestehenden, weltweit rund 8000 Microsoft-Spezialisten in einem 7x24-Stunden-Modell erbracht.Gemäss Mary Jo Foley bringt die Umstellung für diese Support-Mitarbeitenden unter anderem strukturelle Änderungen und neue Aufgaben mit sich. Davon dürften auch die Schweizer Support-Mitarbeitenden betroffen sein. (Hans Jörg Maron)