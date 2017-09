Micro Focus schliesst HPE-Software-Merger ab (und hat Pläne)

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat den Spin-Off eines grossen Teils seines Software-Geschäfts an Micro Focus nun abgeschlossen. Der Verkauf und die Gründe dafür waren vor genau einem Jahr bekanntgegeben worden Fast alles im Bereich Applikation ist nun bei der neuen Micro Focus angesiedelt. Dazu gehören Produkte in den Bereichen Application Delivery Management (ALM, AppPulse), Big Data (Idol, Vertica), Security (Fortify, ArcSight), Information Management und Governance (Digital Safe, Data Protector), und IT Operations Management (Service Manager, Service Anywhere).Der Merger-Spin-Off (Aktionäre von HPE halten nun 50,1 Prozent an der gemeinsamen Firma) ist das Ende der Software-Träume der damaligen HP, als man mit dem Elf-Milliarden-Dollar-Kauf von Autonomy noch zum Enterprise-Software-Leader werden wollte.Welche Hausaufgaben haben nun HPE und Micro Focus?Der neue Micro Focus-Chef Chris Hue sagte der Agentur 'Reuters', erbeabsichtige, durch Zukäufe weiter zu wachsen. Etwa 25 Umsatz-Prozente, so Hue, erziele Micro Focus via Channel und rund 50 Prozent der Sales-Deals involviere Partner in irgendeiner Form, zitiert das US-Branchenmagazin 'crn.com' Aktuell hat Micro Focus einen Marktwert von 12,7 Milliarden Dollar und ist mit 4,4 Milliarden Dollar Umsatz zur grössten britischen Tech-Firma geworden. Man zählt mehr als 18'000 Mitarbeitende, von denen viele von HPE dazu gestossen sind.Wie wirkt sich der Deal in der Schweiz eigentlich aus? Ein Sprecher der Ex-HPE-Software-Sparte bestätigte, es gebe seit letztem Freitag auch eine juristische Person für den Spin-off-Merger in der Schweiz. Er konnte aber auf Anfrage noch nichts Genaueres bekanntgeben.Und HPE? Da ist's fast noch spannender. Laut Tom Bittman, einem Analysten von Gartner, muss HPE nun rasch neue "hardware-nahe" Software entwickeln. "HPE hat die Hardware und das Netzwerk, aber der Schlüssel zu beidem ist Software und dies muss man rasch vorantreiben". (mag)