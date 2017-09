Im Herbst der Entwickler-Konferenzen

Gleich zwei Entwickler-Konferenzen stehen der geneigten Fachkraft in nächster Zeit offen.Nach Datum geordnet, kommt erst die BaselOne, die zum zweiten Mal stattfindet (2016 erstmals unter dem Namen JavaBasel). Sie findet am 19. Oktober 2017 statt und wird von einem gleichnamigen Verein organisiert.Der Namenswechsel hat auch damit zu tun, dass die BaselOne keine reine Java-Konferenz ist; auch JavaScript, "UI und Frontend" oder Kubernetes stehen auf dem Programm.Zwei Tagedauern die diesjährigen Jazoon TechDays in Zürich, vom 26. bis 27. Oktober. Das Thema ist Künstliche Intelligenz, unter den Speakern finden sich internationale Experten von IBM, SAP, Google, Nvidia und Cloudera. Und die Themen reichen von Sensor-Datenanalyse über Alexa & Co bis zu Deep Learning.Der erste Tag bietet Workshops in angewandter KI, der zweite Tag ist den neuesten KI-Developer Tools gewidmet.Die frühere Java-Konferenz Jazoon findet seit 2007 statt. (mag)