Schnupperwoche as a Service

Die Basler Organisation ICT Scouts & Campus will den Mitgliedern den recht grossen Aufwand für Schnupperlehren abnehmen und dafür sorgen, dass auch genug Schnupperlehr-Plätze vorhanden sind. Die Organisation verfügt mit dem ICT Campus in Muttenz über die Infrastruktur, Schnupperlehren anzubieten.Firmen in der Nordwestschweiz, die Anfragen für Schnupperlehren haben – und das werden wohl nicht wenigesein – können Interessenten und Interessentinnen in einer "Schnupperwoche" bei ICT Scouts & Campus unterbringen. Die erste Schnupperwoche geht vom 6. bis 10. November über die Bühne. Der fünfte Tag findet dann im Betrieb statt. Die Schnupperlernenden erhalten einen Einblick in die verschiedenen Themen der Informatik.Firmen, die Schnupperlehrlinge bei ICT Scouts & Campus unterbringen wollen, müssen Mitglied des Vereins sein. (hc)