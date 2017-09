Abraxas-VRSG: St. Gallen will mehr Wett­bewerb bei Vergaben

Der Finanzdirektor Benedikt Würth verspricht eine andere Vergabepraxis. Gegenüber inside-it.ch präzisiert er, wie er dies erreichen will.

"Wettbewerb ist in der Eigentümerstrategie vorgegeben"

Wer wird St. Galler VR bei Abraxas-VRSG?

Die Fusion von Abraxas und VRSG geht nicht so harmonisch vonstatten, wie gedacht. Mit dem St. Galler Finanzdirektor Benedikt Würth meldet sich ein mächtiger Stamm-Aktionär zu Wort.Er will die bisherigen Ausschreibungs- und Vergabepraktiken ändern, sagte er gegenüber dem Wirtschaftsmagazin 'ECO' des Schweizer Fernsehens . "Die Unternehmung muss sich am Markt bewähren", so Würth. "Sie soll keinerlei Vorteile daraus haben, dass der Staat und Gemeinden Mit-Aktionäre sind."Als eine konkrete Massnahme, so Würth, sei man daran, eine Plattform für gesetzeskonforme und diskriminierungsfreie Ausschreibungen zu bauen. Claudio Hintermann, CEO von Abacus, bleibt skeptisch: "Der Verwaltungsratspräsident und der CEO von VRSG sind im neuen Konstrukt wieder in leitenderStellung. Das heisst, es wird sich überhaupt nichts ändern." Entsprechend ziehe Abacus auch keine der hängigen Klagen zurück.Inside-it.ch hat bei Benedikt Würth nachgefragt. Wie ist Herrn Würths Aussage zu werten: als Wunsch, Forderung oder als Auftrag? "Die wesentlichen Grundlagen finden sich einerseits in der bisherigen Eigentümerstrategie für die Abraxas sowie in der IT-Strategie 2016+ des Kantons St. Gallen. In der gemeinsam mit dem Kanton Zürich erarbeiteten Eigentümerstrategie für die Abraxas ist klar vorgegeben, dass die Unternehmung keine Vorzugsbehandlung bei den Aktionären hat und sich am Markt behaupten muss. Dieser Grundsatz wird auch für die fusionierte Unternehmung Abraxas / VRSG massgebend sein. In der IT-Strategie 2016+ des Kantons St. Gallen ist auch verankert, dass Beschaffungen rechtskonform erfolgen müssen. Der Kanton setzt auch hier auf Wettbewerb."Und welche Ausschreibungen sind damit gemeint? Geht es primär um neue WTO/GATT-Ausschreibungen? Oder auch um die allfällige Ablösung aktuell eingesetzter Informatik-Lösungen? "Grundsätzlich geht es um alle Beschaffungen von Informatik-Lösungen beziehungsweise Informatik-Services", antwortet ein Sprecher des Finanzdirektors.Was sind die geplanten nächsten Schritte? "Der Kanton St. Gallen wird zudem im Lauf dieser Woche eine Vernehmlassung zu einem E-Government-Gesetz starten. Darin finden sich auch wesentliche Themen im Kontext der Beschaffungen im IT-Bereich."Welche Optionen hat der Kanton St. Gallen, die Wettbewerbsförderung umzusetzen? Primär als Aktionär? Und/oder auch via Dienst für Informatikplanung (DIP)? "Hier ist der Kanton primär als Kunde und nicht als Aktionär gefragt. Die Bündelung der Kundeninteressen erfolgt durch den Dienst für Informatikplanung im Finanzdepartement."Der St. Galler Finanzdirektor hält zudem fest, es sei keine Kernaufgabe der öffentlichen Hand, eine IT-Firma zu besitzen.Eine Personalie kommt auf den Kanton St. Gallen noch zu: Der St. Galler Verwaltungsratsvertreter Renato Resegatti geht Ende September 2017 als Direktor der Gebäudeversicherung in Pension. "Die Funktion als Vertreter des Kantons St. Gallen im Verwaltungsrat der Abraxas wird er zwecks Gewährleistung der Kontinuität während einer Übergangsphase auch nach der Fusion mit VRSG ausführen. Mit der Person von Resegatti ist weiterhin sichergestellt, dass keine Verwischung der Rollen des Kantons St. Gallen als Aktionär einerseits und Kunde andererseits stattfindet," so die Antwort der Finanzdirektion. (Marcel Gamma)