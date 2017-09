Google-Mutter will eine Milliarde Dollar in Lyft stecken

Nach einem Einstieg bei Uber plant Alphabet nun auch eine Beteiligung am Konkurrenzen Lyft. Berichten zufolge ist die Google-Mutter im Gespräch mit dem Vermittler von Fahrdiensten. Es soll um ein Investment in Höhe von einer Milliarde Dollar gehen, wie 'Bloomberg' aus nicht näher genannten Insiderquellen weiss. Das Geld soll von Alphabets Private-Equity-Arm CapitalG kommen. Noch aber stehe der Deal auf sehr wackeligen Beinen. Weder Alphabet noch Lyft haben sich auf Anfrage von 'Bloomberg' zu den Berichten geäussert.Alphabet ist durch den Venture-Capital-Bereich GV Venture Anteilseigner von Uber. Uber wiederum liegt sich mit der aufs autonome Fahren spezialisierten Alphabet-Tochter Waymo in den Haaren Aufgrund der schlechten Beziehung zwischen Waymo und Uber sei die Alphabet-Tochter eine Partnerschaft mit Lyft eingegangen, um gemeinsam an Technologien für das autonome Fahren zu arbeiten, schreibt 'Bloomberg' weiter Lyft hätte in jüngster Zeit versucht, die Ausgaben zu minimieren, weiss die Wirtschaftszeitung. Das Geld von Alphabet könnte dem Startup helfen, Marktanteile zu gewinnen und zumindest mittelfristig unabhängig zu bleiben. Die Alphabet-Investition wäre zudem eine Kampfansage an den Fahrdienstvermittler Uber, der zuletzt immer wieder Negativschlagzeilen machte. (kjo)