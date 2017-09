"IT St. Gallen rockt" erhält eine neue Geschäftsleiterin

Mit Eva De Salvatore-Spaar erhält die Ostschweizer Standortinitiative "IT St. Gallen rockt" eine neue Geschäftsführerin. Sie löst per Anfang Oktober laut 'Netzwoche' Fabienne Locher ab, die aus der Schweiz auswandere.Salvatore-Spaarist geschäftsführende Partnerin des Onlinehändlers Pandoolino. Daneben arbeitet sie als Dozentin an der AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance, wie ihrem Xing-Profil zu entnehmen ist. Zuvor sammelte sie vor allem Erfahrung im Bankenbereich und war unter anderem bei den Kantonalbanken Thurgau und St. Gallen tätig. (kjo)