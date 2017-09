"Grosses Interesse" für Studiengang Data Science an der ETH

Fachleute in "Data Science", also Informatiker mit Erfahrung und / oder Zusatzausbildung im Big-Data-Umfeld, auf dem Arbeitsmarkt zu finden, ist fast unmöglich. Entsprechend attraktiv ist der neue Masterstudiengang "Data Science" an der ETH Zürich. Er sei "auf sehr grosses Interesse gestossen", teilt die Hochschule mit.Wieviele junge Leute das Informatik-Studiuman der ETH dieses Jahr angepackt haben, kann noch nicht genau gesagt werden. Ebenfalls ist noch nicht ganz klar ist, wieviele Menschen einen Masterstudiengang angefangen haben. Doch Informatik wird immer populärer: Die Eintritte in der Informatik sind "noch einmal deutlich angestiegen", so Anna Maltsev von der Medienstelle der ETH Zürich. (hc)