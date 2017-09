EU-Kommission fordert Zertifikat für vernetzte Geräte

Angesichts rasant zunehmender Hacker-Angriffe hat die EU-Kommission die Schaffung einer europäischen Behörde für Cyber-Sicherheit vorgeschlagen. Sie solle die Mitgliedstaaten unterstützen, Angriffe zu verhindern und auf sie zu reagieren. Teil der Aufgabe der Kommission wäre es auch, ein EU-weites Sicherheitszertifikat für vernetzte Geräte und Services zu schaffen und zu implementieren. Ziel sei es, ein System zu schaffen, das die Sicherheit von Produkten und Diensten in der digitalen Welt gewährleistet, so eine Mitteilung der EU-Kommission.Bis 2020,sagt Andrus Ansip, Vice President Digital Single Market, werde es in der EU um die sechs Milliarden vernetzte Geräte geben. Anhand eines Zertifikats könnten Konsumenten sehen, dass ein Gerät die EU-Standards erfülle. Ähnlich wie die Lebensmittelzertifikate könnten die neuen EU-Labels vertrauen in die Milliarden von IoT-Geräten schaffen, heisst es in der Mitteilung. Auch für wichtige Infrastruktur wie Energie- und Verkehrsnetze gäbe es diese Zertifikate. Darüber hinaus sollen vernetze Autos mit diesem neuen EU-Sicherheitslabel zertifiziert werden. (kjo)