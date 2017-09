IBMs JVM J9 wird als Eclipse OpenJ9 wieder geboren

"Give your Java application a thrill" heisst es bei Eclipse marktschreierisch. "Run it on OpenJDK with Eclipse OpenJ9". So laut geschrien werden muss, weil IBM die eigene Java Virtual Machine (JVM) J9 soeben unter eine Open Source-Lizenz gestellt hat. Sie heisst nun Eclipse OpenJ9.Begünstigter ist nämlich die Eclipse Foundation. Mit der Offenlegung nach vier Jahren Arbeit will IBM laut eigenen Aussagen "Innovation in die Open-Source-Community bringen". Dies nachdem man 2016 der Community schon Core-Komponenten zum Eclipse OMR-Projekt beigesteuert habe, so IBM. Man werde auch künftig in Eclipse OpenJ9 und EclipseOMR investieren, kündigt der Konzern des Weiteren an.Damit bietet sich eine Alternative zur ebenfalls freien Oracle-JVM "Hotspot". IBM und die Eclipse Foundation werben in einer Präsentation für ihr Baby unter anderem mit dem Argument, es sei eine bewährte Enterprise-JVM. Der IBM Testarossa JIT Compiler sei inkludiert.Auf 'Github' findet sich alles hier mit Eclipse- und Apache-Lizenz. Natürlich immer im Kombi mit OpenJDK zu verstehen. Die nötige Extension ist ebenfalls auf Github zu finden . (mag)