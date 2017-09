Gerücht: Google kauft HTC

Bereits seit Wochen wird gemunkelt, die Google-Mutter Alphabet sei am Smartphone-Hersteller HTC interessiert. Nun wurde der Handel der HTC-Aktie wegen einer "wichtigen Ankündigung" ausgesetzt, was die Spekulationen weiter anheizt. Verschiedenen Medien zufolge soll die Übernahme noch diese Woche bekannt gegeben werden.Gemäss dem Tech-Insider Evan Blass , dem ein internes Memo von HTC zugespielt wurde, wolle Google nicht das gesamte Unternehmen übernehmen sondern nur bestimmte Teile davon. HTC werde als eigene Marke bestehen bleiben, schreibt er auf Twitter, und die VR-Brille VIVE weiter unter dem Brand vermarkten. Auf mehrere Anfragen reagierte HTC stets mit der Antwort,man beteilige sich nicht an Spekulationen.Google kaufte im Jahr 2011 Motorola, aber verkaufte das Business nach weniger als zwei Jahren wieder. Damals hiess es, es handle sich bei der Übernahme von Motorola durch Google um einen Patent-Kauf. Die Google-Smartphone-Marke Pixel wird vom Hersteller HTC gebaut. 'Forbes' spekuliert deshalb, Google wolle die Produktion unter das eigene Dach holen. Denn auch wenn der chinesische Hersteller kein grosser Player sei, könne die Hardware mit jener von Apple mithalten. (kjo)