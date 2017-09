HDS geht in "Hitachi Vantara" auf

Hitachi Data Systems (HDS), ein bekannter Name im Storage-Business, insbesondere auch in der Schweiz, verschwindet. Wohlgemerkt – der Name, nicht das Unternehmen. Hitachi hat nämlich seine Storagetochter HDS mit den Internet-of-Things-Spezialisten der Hitachi Insight Group und der Analytics-Tochter Pentaho zum neuen Unternehmen "Hitachi Vantara" zusammengelegt. Die gab Hitachi am Dienstag an seiner Konferenz "Next" in Las Vegas bekannt.Die Kombination macht schon klar: Beim neuen Unternehmen geht es unter dem allgegenwärtigen Stichwort "Daten" beziehungsweise "data driven" vor allem um Lösungen im Bereich IoT, Big Data und Analytics, während die reine Storage-Technologie, zumindest teilweise, in den Hintergrundrückt.Die Gründung von Vantara hat aber noch einen weiteren strategischen Aspekt: Das neue Unternehmen soll das Potential von Hitachi im IT-Bereich mit seinem Know-how im Bereich Operational Technology (OT), also klassischer Industrietechnologie, kombinieren. Für letzteres soll Vantara auch weitere Ressourcen aus dem Hitachi-Konzern hinzuziehen. Der japanische Konzern sieht sich nämlich gerade im Bereich IoT in einer Sonderrolle: Als Konzern deckt man nicht nur die IT-Technologie ab, Hitachi baut auch Klimageräte, Bagger, Züge, ganze Kraftwerke und vieles mehr. Man glaubt deshalb auf diesem Gebiet nicht nur das IT-Know-how zu haben, sondern auch die Bedürfnisse von Industriekunden bestens zu kennen. (hjm)