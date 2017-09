Nun gibts auch für Mini-RZs eine TIER-Zertifizierung

Das Uptime Institute hat ein Programm zur TIER-Ready-Zertifizierung für Edge-Rechenzentrums , also sogenannte Mini- oder Mikro-Rechenzentren vorgelegt. Entsprechend qualifizierte Angebote seien unter anderem bereits bei Schneider Electric, Compass Rechenzentren und Huawei verfügbar. Zudem laufe bei weiteren Herstellern schon das Design-Review, so dass auch von ihnen in Kürze dieses TIER-Ready für Klein-RZs angeboten werden können.Adressiertwerden mit dem Zertifizierungsprogramm vorkonfektionierte und modulare RZ für den Einsatz am Rande der Hauptinfrastrukturen. Man reagiere damit auf einen Trend der letzten Jahre, RZs für verteilte Technologien wie IoT-und Edge-Anwendungen aufzubauen, heisst es. Diese TIER-Ready-Programm vereinfache und beschleunige den Zertifizierungsprozess und reduziere gleichzeitig die Kosten für den Hersteller und den Endbenutzer, lässt sich Lee Kirby, Präsident des Uptime Institute zitieren. (vri)