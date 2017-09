Swico fordert Meldepflicht für Cyber-Vorfälle

Eine Meldepflicht für Cyber-Vorfälle, die auch anonyme Meldungen ermögliche, sei einzuführen, fordert Swico in einer Stellungnahme. Der ICT-Anbieter-Verband reagiert damit auf den Entwurf der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken 2018 bis 2022 , der vom Bundesrat im Frühling in Auftrag gegeben worden war.Daten über die Bedrohungslage, das Ausmass von Angriffen sowie den verursachten Schaden seien nach heutigem Stand nicht transparent verfügbar, so Swico. Dies erschwere das Risikomanagement. Als Lösung sieht der Verband die Pflicht zur anonym möglichen Meldung für alle, explizit auch für staatliche Organisationen.Der vorliegende Entwurf sei eigentlich keine Strategie, sondern ein grober Auftrag,was alles zu prüfen wäre, erklärt Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer von Swico, auf Anfrage von inside-it.ch. "Uns gefällt nicht, dass man das Problem auf die lange Bank schiebt". Es sei wichtig, dass der Bundesrat seine Führungsfunktion übernehme.Dieser scheint das nur zögerlich zu tun. Im August hatte die Regierung dem Parlament empfohlen, ein entsprechendes Postulat anzunehmen , damit er die Meldepflicht prüfen könne.Swico beantragt neben der Meldepflicht auch, dass in der Cyber-Strategie die Standards internationalen Vorgaben entsprechen – jeglicher "Swiss Finish" sei zu vermeiden – zudem müssten Schnittstellen und Zuständigkeiten zwischen Staat und Privatwirtschaft beim Krisenmanagement geklärt werden. (ts)