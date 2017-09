ICT-Branche am Busen des Bundes

Screenshot aus dem Faktenblatt Beschaffungszahlen 2016

Bund veröffentlicht Beschaffungsstatistik 2016. Nur das Militär und Strassen sind teurer als Informatik.

Das sind die Profiteure: Swisscom, Thales, Atos, SoftwareOne, IBM, BDO, ...

Beschaffen ohne Ausschreiben: Lange lebe VöB Artikel 13, Abs 1, lit f

"Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen müssen dem ursprünglichen Anbieter oder der ursprünglichen Anbieterin vergeben werden, weil einzig dadurch die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Material oder Dienstleistungen gewährleistet ist."

Der Blick aufs Ganze

Was steckt im Posten Dienstleistungen?

Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) hat heute das "Faktenblatt Beschaffungszahlen 2016" veröffentlicht. Zusätzlich hat uns das Amt das 31-seitige Dokument mit dem Reporting des Beschaffungscontrollings zuhanden des Bundesrats zur Verfügung gestellt und uns auf die Liste der grössten Lieferanten der Bundesverwaltung hingewiesen. Wir werfen für Sie ein Blick in die Papiere.In der Liste der grössten Kreditoren des Bundes finden sich zuoberst die Lieferanten für das Militär, also Ruag und Mowag. Danach folgen Baufirmen. Doch schon auf Platz sieben folgt Swisscom, auf Platz 14 Thales und auf Platz 15 Atos. Atos ist Lieferant im umstrittenen Projekt Polycom hat aber auch das Grossprojekt zur Einführung der neuen, bundesweiten elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) gewonnen. Danach folgen SoftwareOne, IBM und BDO.Verdientsvollerweise hat das BBL auch untersucht, für wieviel Geld "freihändige", also ausschreibungslose, Aufträge vergeben worden sind und wie diese begründet wurden. Eindrückliche 415 Millionen Franken wurden ohne Ausschreibung vergeben, weil VöB, Artikel 13, Abs 1, lit f zum Zug kam. Wir schlüsseln auf: VöB steht für Verordnung über das Beschaffungswesen, der Artikel 13 befasst sich mit freihändigen Verfahren. Dort heisst es unter f.:Fast eine halbe Milliarde Franken hat man also für Nachfolgeaufträge ausgegeben.Freihändige Vergaben müssen nicht zwingend falsch sein. Nachdenklich stimmt aber, dass nur 193 freihändige Vergaben von total 479 auf der Ausschreibungsplattform Simap veröffentlicht worden sind.Insgesamt hat der Bund letztes Jahr für 5'606 Millionen Franken eingekauft. Der grösste Posten entfällt auf Nationalstrassen. Für IT-und Telekommunikationsmittel hat der Bund nur 281 Millionen Franken ausgegeben, die sagenumwobenen Führungs- und Einsatzsysteme der Armee kosteten weitere 230 Millionen. Viel teurer kam der Einkauf von Dienstleistungen, nämlich 997 Millionen. In diesem Posten steckt viel Informatik.Das BBL analysiert den riesigen Posten Dienstleistungen zuhanden des Bundesrats genauer. 17 Millionen Franken (alle Zahlen sind gerundet) gab der Bund für temporäres Personal aus und 205 Millionen (!) für Informatikentwicklung, -Beratung und -Dienstleistungen. Weitere, nicht genau definierte Beratungen kosten 235 Millionen und für "externe Dienstleistungen" berappten die Steuerzahler weitere 453 Millionen. Wieviel Informatik in den beiden letzten Posten steckt, wissen wir nicht.Im Controllingbericht des BBL wird der Posten Dienstleistungen in insgesamt 13 Kategorien aufgeteilt. Auffallend ist, dass der Bund 2016 offenbar die ausufernden Ausgaben für ICT-Dienstleistungen etwas eindämmen konnte. Für Informatik-Dienstleistungen ohne Personalverleih gab der Bund 2016 271 Millionen Franken aus. 2015 waren es noch 331 Millionen, 2014 326 Millionen. Schaut man genauer hin, so sind die Einsparungen aber doch nicht so eindrücklich. Denn neu wird der Posten Personalverleih separat dargestellt. Er betrug 21 Millionen Franken. (hc)