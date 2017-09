UN will Drohnen-Luftverkehr regulieren

Seit heute diskutieren internationale Luftfahrtbehörden an einem Symposium in Montreal über globale Standards im Bereich der Drohnen-Luftfahrt. Am zweitägigen Event im Hauptquartier der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) der Vereinigten Nationen (UN) werden aber noch keine konkreten Regeln erwartet, so das 'Wall Street Journal'.Stephen Creamer, Top-Sicherheitsmann der ICAO, sagte, dass man die industrielle Zusammenarbeit weltweit verbessern und beschleunigen wolle. Es dauere zu lange, bis die einzelnen Länder verbindliche Regeln vereinbart hätten, um sie dann in die internationalen Richtlinien einzupassen. Deshalb wolle die ICAO bereits heuteglobale, freiwillige Standards für die Branche erarbeiten.Die ICAO möchte zudem ein zentralisiertes Informationssystem für die Registrierung von Drohnen schaffen, damit nationale Behörden Drohnensichtungen auf ihrem Territorium einordnen könnten. Auch soll laut der Organisation an einem Kommunikationssystem für die Kontrolle und das Tracking von Drohnen sowie an einem regelmässig aktualisierten System des Geofencing, also vorgeschriebener Zonen, gearbeitet werden.Mit von der Partie sind an der Nordamerika-lastigen Konferenz laut Programm nicht nur Behörden und Wissenschaftler, sondern auch Startups und Konzerne wie Amazon, Boeing und Google. (ts)