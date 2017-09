Schweizer wünschen sich staatliche E-ID

Gratis, freiwillig und staatlich soll die E-ID werden, wie eine Befragung zeigt.

Jeder Dritte hat schon einmal von "E-ID" gehört

Staatliche E-ID bevorzugt, private nicht ausgeschlossen

Sicherheit und Privatsphäre im Zentrum

Um die Akzeptanz einer E-ID, deren Einsatzgebiete, mögliche Anwendungen oder deren Grenzen, zu evaluieren, führte der Verband Swiss Fintech Innovations (SFTI) in Zusammenarbeit mit dem Link-Institut eine Befragung durch.Die Mehrheit der Befragtem nutze zwischen einem und fünf verschiedenen Logins, um auf Online-Dienste zuzugreifen, und fast 30 Prozent hätten bis zu zehn unterschiedliche Logins. Rund die Hälfte kenne sämtliche Passwörter auswendig. Je knapp 30 Prozent der rund 600 Teilnehmer aber hätten sich entweder die Passwörter notiert oder würden dasselbe Passwort mehrfach verwenden, schreibt SFTI.Von den Befragten werde die Verwaltung der zahlreichen Zugangsdaten als mühsam erlebt. Für unterschiedliche Dienstleistungen – je nach Sicherheitsbedarf – würden zwei bis drei Variationen der Zugangsdaten verwendet. Laut der Befragung wünschten sich User eine Vereinfachung der Nutzung von Online-Services.Eine Vereinheitlichung der Authentifizierung sei wünschenswert, solange die Sicherheit dadurch nicht gefährdet werde, sagen die Konsumenten.Laut SFTI hätten drei von zehn Befragten schon einmal von der E-ID gehört. Die Bekanntheit steige mit dem Einkommen der Befragten und in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen sei die Bekanntheit am grössten. Einzelne hätten zwar angegeben, von der E-ID gehört zu haben, hätten dann aber keine genauen Angaben machen können. Häufig werde hinter der E-ID eine E-Voting-Lösung vermutet. Auch hätten Befragte Parallelen zum SwissPass der SBB gezogen.Grundsätzliches Interesse an der E-ID zeigten die Hälfte der Befragten. Am interessiertesten sind die Befragten an der Nutzung einer E-ID für die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen. Jeweils rund 50 Prozent gaben an, die E-ID nutzen zu wollen, um sich im E-Banking einzuloggen und um online eine Berechtigung nachzuweisen. Ferner gaben 46 Prozent der Umfrageteilnehmer an, die E-ID beim Bezahlvorgang in Onlineshops verwenden zu wollen.Wer soll die E-ID denn anbieten, so eine weitere Frage von SFTI. Rund drei Viertel würden die öffentliche Hand als E-ID-Anbieter bevorzugen. Eine grosse Mehrheit jedoch könne sich aber eine E-ID von einem privaten Anbieter ebenso vorstellen. Nur 13 Prozent hätten gesagt, dass sie eine von einem privaten Unternehmen angebotene E-ID nicht wollten. Gleichzeitig würden 55 Prozent der Befragten wünschen, dass es nur einen E-ID-Anbieter gibt und die digitale Identität nicht von mehreren Stellen ausgegeben wird.Falls die E-ID nicht vom Staat kommt, werden spezielle Gemeinschaftsunternehmen, staatsnahe Betriebe, Banken und Versicherungen sowie Krankenkassen als denkbare Anbieter genannt. Weniger als 20 Prozent sehen E-Commerce-Unternehmen als potenzielle E-ID-Anbieter und Telekomunternehmen werden von rund einem Drittel der Befragten genannt.Gefragt nach den wichtigsten Anforderungen einer elektronischen Identität steht der Sicherheitsaspekt ganz vorne. 88 Prozent verlangen, dass sie sicher ist, weitere 77 Prozent fordern, dass die Privatsphäre geschützt wird.Die Mehrheit der Befragten gab zudem an, dass die E-ID kostenlos sein solle, an vielen Orten einsetzbar sowie benutzerfreundlich sei. Knapp die Hälfte möchte ausserdem, dass der Einsatz einer E-ID freiwillig bleibt.Ausführliche Ergebnisse gibt es bei SFTI . Für die vergangene Woche publizierte Studie wurden 630 regelmässige Nutzer von E-Banking, Onlineshops und weiteren Online-Dienstleistungen befragt. Hinzu kamen qualitative Einzel-Interviews, die im Sommer 20017 geführt wurden.Im Verband SFTI sind Unternehmen aus der Finanzwirtschaft, Behörden und Fintech-Startups vertreten, mit dem Ziel, eine Plattform für Fintech-Initiativen und -Aktivitäten zu schaffen. (kjo)