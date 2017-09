SAP bringt ABAP-Code in die Cloud

In diesen Tagen geht in Las Vegas die Technologie-Konferenz von SAP über die Bühne. Bei dieser Gelegenheit überschüttet der deutsche Software-Riese die Welt mit Ankündigungen.So wird SAP die Cloud Platform für ABAP-Code öffnen. ABAP ist die SAP-eigene Programmiersprache, in der abertausende von kundenspezifischen Erweiterungen der Business-Software programmiert sind. Künftig werde es möglich sein, die mit ABAP-Programmen abgebildeten, kundenspezifischen Prozesse in die SAP-Cloud zu übertragen.InLas Vegas kündigte Google an, man habe die SAP Cloud Platform für die Google Cloud zertifiziert. Zudem hat Google die virtuellen Maschinen vergrössert, so dass man memory-hungrige S/4HANA-Programme laufen lassen kann. Google bietet VMs mit bis zu 624 GB. Man arbeite an virtuellen Servern mit bis zu vier TB Memory, heisst es in einem Firmenblog von Google.Zusätzlich hat SAP die SAP Cloud Platform Mobile Services für Entwickler ausgebaut. So gibt es einen Entwickler-Werkzeugkasten für iOS. (hc)